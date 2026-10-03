Fed üyesi Hammack'ten faiz mesajı: Karar için zaman var

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ABD'de eylül ayında tarım dışı istihdam 29 bin kişi artarken işsizlik oranı %4,2'ye yükseldi. Bu tablonun son dönemdeki eğilimle uyumlu olduğunu belirten Hammack, geçen yıl boyunca aylık ortalama 41 bin kişilik istihdam yaratıldığını ve bu hızın iş gücü piyasasını dengede tutmaya yeterli olduğunu söyledi.

"Fed'in önünde veri değerlendirme süreci var"

Hammack, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ay sonunda toplanacağını ve enflasyon ile istihdam hedefleri doğrultusunda para politikasındaki uygun duruşun değerlendirileceğini belirtti. Politika yapıcıların borçlanma maliyetlerinde yeni bir adım atmadan önce ekonomik verileri incelemek için zamanı olduğunu ifade etti.

Cleveland Fed Başkanı, özellikle enflasyonla mücadelede yüksek faiz oranlarının korunmasını uzun süredir destekleyen isimler arasında yer alıyor. Fed içinde fiyat baskılarının halen yüksek olduğu görüşü korunurken, bu hafta diğer politika yapıcılardan gelen açıklamalar da temkinli yaklaşımın sürdüğünü gösterdi.

Yıl sonuna kadar bir artış daha öngörülüyor

Fed, geçen ay politika faizini 25 baz puan artırarak %3,75-4 aralığına çekmişti. Yetkililerin projeksiyonlarında yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngörülüyor.

Buna karşın son mesajlar, 27-28 Ekim'deki toplantıda faiz oranının sabit tutulabileceği ihtimalini de gündeme getiriyor. Olası yeni bir sıkılaştırmanın zamanlamasında ise gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler belirleyici olacak.