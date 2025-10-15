Fed Üyesi Miran: Bu yıl içende iki faiz indirimi daha gerçekçi görünüyor

Stephen Miran, ekonominin şoklara karşı daha savunmasız hale geldiğini ve nötr bir politikaya geçişin acil olduğunun altını çizdi.

İşgücü piyasasının açıkça zayıfladığını ve göçmenlik politikalarındaki değişikliklerin bir nüfus şokuna yol açtığını belirten Stephen Miran, nötr faiz oranı konusundaki belirsizliğin dahi bu tartışmayı engellemediğini belirtti.

Miran, CNBC’ye yaptığı açıklamada bir hafta öncesine göre daha fazla aşağı yönlü risk bulunduğunu dile getirerek risk dengesindeki değişimle birlikte daha nötr bir para politikasına ulaşmanın önemini vurguladı.

Miran ayrıca, Ekim toplantısı için gerekli verilere sahip olmayı umduğunu, aksi takdirde görünümüne güveneceğini de sözlerine ekledi.