Fed üyesinden vites küçültme sinyali

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomiyi canlı tutarken yüksek enflasyonu düşürmeye destek olacak para politikası adımlarında ince ayarlar yapan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aydan itibaren faiz artırımlarında vites küçültebileceğini söyledi.

Mester CNBC ile yaptığı söyleşide, "Bir sonraki toplantıda 75 baz puan faizin artış hızını yavaşlatabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir sorunum yok, bence bu çok uygun. Ancak ekonominin bize hangi hızda olmamız gerektiği konusunda ne gibi işaretler verdiğine bakmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Fed bu ayın başlarında art arda dördüncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırdı ancak o zamandan beri politika yapıcıları yaptıkları açıklamalarla ekonomiye para politikasında son 40 yılın en hızlı sıkılaştırmasını sindirmesi için zaman tanımak amacıyla faizlerde daha küçük artışlara geçmeyi beklediklerinin sinyallerini verdi.