Fed vitesi düşürüyor: Faiz indirimleri netleşiyor

Küresel piyasalarda Fed’in faiz kararı merakla beklenirken, uzmanlar faiz indirimlerinde beklentilerini açıklıyor.

Aptus Capital Advisors’tan John Luke Tyner, Fed’in iş gücüne odaklanması ve fiyat baskılarındaki gevşemeye dair kanıtlar nedeniyle 2025’te iki faiz indiriminin “neredeyse kesin” göründüğünü söyledi. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Başkanı Tyner, 2026’ya girerken faiz indirim döngüsünün sürdürülebilirliğinin sorgulanabileceğini belirtti.

Piyasalarda 2026’da yaklaşık üç faiz indirimi fiyatlanıyor ve bu durumun faiz oranını yaklaşık yüzde 3 seviyesine getireceği öngörülüyor.

Tyner, "Gevşeme sürecinin ekonomiye gecikmeli etkisiyle, enerji fiyatlarının dipten dönüp yükselmesi halinde enflasyon verilerinde yeni bir taban oluşabileceğinden endişeliyiz" dedi.

Piyasadaki en büyük risk

Bolvin Wealth Management Başkanı Gina Bolvin de Fed politikasında yüzde 2 enflasyon hedefine geri dönüldüğüne dair daha net kanıt olmadan uzun vadeli tahvil getirilerinde anlamlı bir düşüş beklenmemesi gerektiğini belirtti.

Bolvin, “Bu durum piyasadaki en büyük risk. İstihdam güçlü kalır ve mali ya da gümrük politikaları büyümeyi destekleyip enflasyonu yukarı iterse, Fed piyasaların beklediği ölçüde faiz indirimine gitmek zorunda kalmayabilir; bu da tahvillerin yeniden fiyatlanmasına yol açar" diye konuştu.

Bolvin, Fed’in bu hafta ve aralık ayında 25'er baz puanlık faiz indirimleri yapmasını bekliyor.