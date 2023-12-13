Fed yeniden sahnede! Mesajlar önemli olacak

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Fed faiz kararını Türkiye saatine göre (TSİ) 22.00’de açıklayacak. Başkan Powell’ın basın toplantısı ise, TSİ saat 22.30’da gerçekleşecek. Fed’den önümüzdeki iki toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, açıklamalarda faiz indirimine ilişkin ipuçları aranacak.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Yellen: Enflasyonun ‘anlamlı’ bir şekilde düşüyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'da dün açıklamalarda bulunurken, ülkede enflasyonun "anlamlı" bir şekilde düştüğünü ve Fed'in hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün, küresel finans kuruluşlarının çoğunun görünümünün yüksek faizlere uyum sağlamaları sayesinde nötr olduğunu ancak ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümünün kötüleştiğini bildirdi.