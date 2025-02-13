Fed yetkilerinin açıklamalarında enflasyon etkileri!

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun gidişatı ve Trump yönetiminin gümrük vergileri ve diğer politikalarında yapacağı olası değişikliklerin kapsamı konusundaki belirsizlik nedeniyle Fed'in faiz oranlarını ne zaman tekrar düşürebileceğinin net olmadığını söyledi.

Bostic, Atlanta'da işletme yöneticilerine yaptığı sunumda, verilerin ocak ayında enflasyonun arttığını ve yönetimin temel metaller ve diğer mallara kapsamlı yeni ithalat vergileri getirdiğini gösterdiği sırada, "Neler olup bittiğini anlamak biraz zaman alacak" dedi.

Son enflasyon raporu "ayıltıcı"

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son enflasyon raporunu "ayıltıcı" olarak nitelendirdi.

Bu yıl politika kararlarında oy verme hakkı olan Goolsbee, özellikle iki aylık daha "cesaret verici" gelişmelerin ardından geldiği için tek bir enflasyon raporundan çok fazla şey okumak istemediğini söyledi ve ocak verilerinde mevsimsel tuhaflıkların tipik olduğunu belirtti.

Ancak bunun hoş karşılanmayan bir gelişme olduğunu açıkça ifade eden Goolsbee, "Hiç şüphe yok ki, eğer böyle birden fazla ayımız varsa, o zaman iş açıkça bitmemiş demektir" dedi.