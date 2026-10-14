Fed yetkililerinden 'enflasyonla mücadele sürüyor' mesajı
Fed yetkililerinden enflasyon ve faiz artırımına ilişkin şahin mesajlar geldi. New York Fed Başkanı Williams ve Boston Fed Başkanı Collins, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapılabileceğine işaret ederken, Richmond Fed Başkanı Barkin de kalıcı enflasyon karşısında harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden üçü, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine işaret etti. New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini ancak 2027'de ek artırım için şu an bir neden görmediğini ifade etti. Williams, gümrük tarifelerinin etkisi azaldıkça ve enerji fiyatları enflasyona katkı yapmayı bıraktıkça enflasyonun 2027 genelinde yüzde 2 civarına inmesini beklediğini, ekonominin aşırı ısınmadığını söyledi.
Boston Fed Başkanı Susan Collins, yıl sonundan önce bir faiz artırımı daha beklediğini belirterek yüksek enflasyon riskinin Fed'in temel odağı olduğunu vurguladı. Collins, dizel, jet yakıtı ve ısınma yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle manşet ve çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda hedefin üzerinde seyretmesini beklediğini kaydetti.
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin de enflasyonun kalıcı hale geldiğini ve harekete geçmenin mantıklı olduğunu belirterek yapay zeka yatırımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin görülebildiğini söyledi.