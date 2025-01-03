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Fed yetkilisi Barkin: ABD ekonomisinde 2025 için temel görünüm olumlu

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yeni ABD Başkanı Trump'ın ticaret ve bazı diğer politikalarına dair belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinde 2025 görünümünün olumlu olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Fed yetkilisi Barkin: ABD ekonomisinde 2025 için temel görünüm olumlu
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Fed yetkilisi, bir etkinlikte yaptığı konuşmada ABD ekonomisine dair pozitif değerlendirmeler yaptı.

"2025 için temel görünüm olumlu"

Bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmayan Barkin "2025 için temel görünüm olumlu" dedi. Yetkili, 2025'in hikayesinin para politikasından ziyade ekonomik temeller ve belki de jeopolitikle ilgili olacağını dile getirdi.

Barkin enflasyonun hala hedefe dönmediğini, yukarı yönlü riskler olduğunu ve hala yapılacak işleri olduğunu belirtti.

"İstihdam güçlenirse enflasyon cephesinde daha fazla risk olabilir"

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre Barkin "Ekonomik politika belirsizliğinin nasıl çözüleceği önemli olacak. Ancak bugün bildiklerimize göre, büyüme açısından olumsuzluktan çok olumlu gelişmeler bekliyorum. Eğer istihdam güçlenirse enflasyon cephesinde ise daha fazla risk olabilir." yorumunu yaptı.

İşletmelerin iyimser olması ve tüketicilerin hâlâ harcama yapması nedeniyle Barkin, işgücü piyasasının "işten çıkarma yerine işe alım yönünde kırılma olasılığının daha yüksek olduğunu" düşündüğünü söyledi.

Faiz konusunda ise Barkin enflasyondaki yukarı yönlü riskler nedeniyle 'uzun süre daha kısıtlayıcı kalma' taraftarı olduğunu ifade etti.

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