Fed yetkilisi Bostic, faiz indiriminde yıl sonunu işaret etti

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun yeniden düşüşe geçtiğine dair işaretler arasında Mart ayındaki görüşünde değişiklik yapmayarak bu yılın dördüncü çeyreğinde bir faiz indirimi beklemeye devam ettiğini söyledi.

Bostic'in son görüşleri, Perşembe günü Atlanta Fed'in web sitesinde yayınlanan bir makalede ve ayrı bir basın brifinginde yer aldı. Bostic, Nisan ve Mayıs enflasyon raporlarındaki ayrıntıları, fiyat değişikliklerinin Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinin "işaretleri" olarak nitelendirdi ve istihdam piyasası ve enflasyona yönelik risklerin son haftalarda daha dengeli hale geldiğini gördüğünü belirtti.

Bloomberght'nin haberine göre enflasyonun hâlâ temel endişe kaynağı olmaya devam ettiğini söyleyen Bostic "Ancak iki yetki alanımızdaki riskler daha dengeli hale geliyor ve bunu düşünmemiz gerekecek." dedi.

Bu ayın başlarında Fed yetkilileri, medyan tahmine göre 2024 yılı için Mart ayında öngörülen üç faiz indiriminden yalnızca bir faiz indirimi öngörmüştü.