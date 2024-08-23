Fed yetkilisi Bostic'den birden fazla faiz indirimi sinyali

Atlanta Federal Rezerv Bankası Başkanı Raphael Bostic, düşen enflasyonu ve yavaşlayan işgücü piyasasını gösteren verilerin ardından görüşünü değiştirdi ve Fed’in yıl sonuna kadar birden fazla faiz indirimine ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

"İlk faiz oranı hamlemizi öne çekmek uygun olabilir"

Blomberg HT'nin haberine göre Bostic, Jackson Hole'da CNBC'ye verdiği röportajda "İlk faiz oranı hamlemizi öne çekmek uygun olabilir" ifadelerini kullandı. Bu yıl birden fazla indirimden yana olup olmadığı sorulan Bostic, "Geçerli" cevabını verdi. Enflasyonun beklediğinden daha fazla yavaşladığını söyleyen Atlanta Fed başkanı "Verileri görmezden gelemezsiniz" dedi.

Fed’in temmuz toplantısının tutanakları: Eylül'de para politikasının gevşetilmesi bekleniyor

Çarşamba günü yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi Temmuz toplantısının tutanaklarına göre, Fed politika yapıcılarının "büyük çoğunluğu", veriler beklendiği gibi gelirse Eylül ayında para politikasının gevşetilmesinin muhtemelen uygun olacağını bekliyordu. Birçok üye Temmuz toplantısında faiz oranlarının düşürülmesi için makul bir gerekçe gördü.