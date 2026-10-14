Fed yetkilisi Bowman'dan faiz mesajı: Aceleye gerek yok
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, son faiz artışının finansal koşullar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Bowman, yeni faiz kararları için acele edilmesine gerek olmadığını söyledi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bowman, son faiz artışının ardından finansal koşullarda yaşanan gelişmelerin izlenmesi gerektiğini belirterek, yeni para politikası adımları konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini ifade etti.
Fed'in bir sonraki faiz kararını vermeden önce son faiz artışının finansal koşullar üzerindeki etkilerini değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor
Enflasyonun Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Bowman, buna rağmen mevcut koşullarda politika faizinde yeni bir değişikliğe gitmek için acele edilmesine ihtiyaç görmediğini belirtti.
Yeni faiz kararları için bekleme mesajı
Bowman, ilave para politikası adımlarına karar verilmeden önce finansal koşullardaki gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini yineledi.
Böylece Bowman, yeni faiz kararları öncesinde son sıkılaştırma adımının etkilerinin değerlendirilmesine zaman tanınması gerektiği mesajını verdi.