Fed yetkilisi Cook'tan enflasyon mesajı: Baskıların sürmesini bekliyor

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Cook, gelecekteki faiz kararlarının ekonomik veriler ile enflasyon ve istihdam göstergelerine bağlı olacağını belirtirken, daha fazla faiz artışına yönelik doğrudan bir sinyal vermedi.

Yapay zeka yatırımları enflasyonu etkileyebilir

Kaliforniya'da düzenlenen bir yapay zeka konferansında konuşan Cook, yapay zeka kaynaklı yatırımların ve buna bağlı talep artışının fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Cook ayrıca yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra Orta Doğu'daki çatışmaların neden olduğu tedarik zinciri sorunlarının da önümüzdeki dönemde enflasyon görünümünü etkileyebileceğini belirtti.

İş gücü piyasası faiz artışını kaldırabilir

Fed yetkilisi Cook, ABD iş gücü piyasasının olası bir faiz artışını kaldırabilecek durumda olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Cook, para politikasının geleceğine ilişkin kararların önceden belirlenmediğini ve ekonomik gelişmelerin yakından takip edileceğini vurguladı.

Enflasyon Fed hedefinin üzerinde

Cook, ağustosa kadar olan 12 aylık dönemde enflasyonun yaklaşık yüzde 3,8 seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Bu oran, Fed'in uzun vadeli yüzde 2 enflasyon hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Cook'a göre yapay zeka yatırımlarındaki hareketlilik, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Orta Doğu'daki çatışmaların tedarik zincirleri üzerindeki etkisi, önümüzdeki aylarda enflasyonist baskıların devam etmesine neden olabilir.

Piyasalar ekim ayında faiz artışı bekliyor

Fed, bu ay üç yıl aradan sonra ilk faiz artışını gerçekleştirdi. Banka yetkilileri yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngördü.

Piyasalarda ise Fed'in ekim ayında yeniden faiz artırabileceğine ilişkin beklenti güçlenmiş durumda. Piyasa fiyatlamaları, ekim toplantısında faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 75 seviyesinde gösteriyor.

Cook'un son açıklamaları, Fed'in gelecek dönem para politikasında enflasyon ve iş gücü piyasasından gelecek verilerin belirleyici olacağını ortaya koydu.