Fed yetkilisi: Faiz indirimi bir noktada uygun olacaktır

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, enflasyon düşüşü konusunda kaydadeğer ilerleme sağlanınca faiz indiriminin ‘bir noktada uygun olacağını’ söyledi.

Bloomberght'nin haberine göre Cook, New York Ekonmi Kulübü’nde yaptığı konuşmada ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi halinde faiz indiriminin uygun olacağını söyledi.

"Bir noktada uygun olacaktır"

Cook “Şu anki politikamız, ekonomide herhangi bir değişime karşı uygun biçimde ayarlandı. Enflasyonda kaydedeğer ilerleme ve istihdam piyasasında soğuma olursa ekonominin sağlıklı biçimde dengelenmesi açısında faiz indirimi bir noktada uygun olacaktır” şeklinde yorum yaptı.

Cook indirimin zamanlamasının verilere bağlı olacağını söyledi.

Enflasyon ve istihdam hedeflerinde risklerin dengelendiğini kaydeden Cook fiyat baskılarının gelecek yıl daha güçlü biçimde azalacağını da dile getirdi.