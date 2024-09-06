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Fed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldi

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ABD Merkez Bankası’nın seri faiz artışlarına başlama zamanı geldiğini belirtirken indirim hızı ve miktarı konusunda ‘açık görüşlü’ olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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Fed yetkilisi Waller: Faizde indirim zamanı geldi
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Fed yetkililerinden Eylül’de faiz indirimine işaret eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Fed Üyesi Waller bir üniversitede yaptığı konuşmada işgücü piyasasındaki riskler nedeniyle bu ay faiz indirimine başlamanın önemli olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre büyük montanlı indirim konusunda da açık görüşlü olduğunu dile getiren yetkili “Eğer veriler gelecek toplantılarda indirimi desteklerse o zaman üst üste indirimlerin uygun olacağını düşünüyorum. Eğer veriler daha büyük indirimi gerektirirse onu da desteklerim. 2022’de enflasyon ivmelendiği zaman da önden yüklemeli faiz artırımından yanaydım, şimdi de gerekirse önden yüklemeli indirimi desteklerim” şeklinde konuştu.

Başkan Jerome Powell’ın iki hafta önce enflasyonda kaydedilen ilerleme ve işgücü piyasasındaki soğuma nedeniyle ‘indirim zamanı geldiğine’ yönelik mesajı sonrası ABD Merkez Bankası’nın 17-18 Eylül toplantısında şu an yüzde 5,25-5,50 aralığındaki politika faizini indirmesi bekleniyor.

Bugün yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdamda 3 aylık ortalama 116 binle tahminlerin altında kaldı. Waller verinin işgücü piyasasında yaşanan ılımlılaşmayı gösterdiğini söyledi.

“Şu anki veriler artık sabır değil, aksiyon gerektiriyor” diyen Waller ekonominin resesyona ilerlemediğini, enflasyonla mücadelede de önemli ilerleme sağladıklarını söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams da bugünkü konuşmasında, koşulların faiz oranlarını düşürmek için artık uygun olduğunu söylemişti.

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