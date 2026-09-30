Fed yetkilisi Williams'tan faiz artışı sinyali: Yıl sonu işaret edildi

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Ekim toplantısı beklentisi geriledi

Williams'ın açıklamalarının ardından piyasalarda Fed'in ekim toplantısında faiz artıracağına yönelik beklenti yaklaşık yüzde 70'ten yüzde 50 seviyesine geriledi.

Williams, eylül ayında gerçekleştirilen 25 baz puanlık faiz artışının ardından yeni bir adım atılması için acil bir durum bulunmadığını ifade etti. Fed'in yeni karar öncesinde ekonomik verilere ilişkin daha fazla değerlendirme yapabileceğini belirtti.

"Daha fazla veri için zaman var"

Williams, para politikasının gelecekteki seyrinin enflasyonun nasıl ilerlediğine ve ekonomideki arz-talep dengesine bağlı olacağını söyledi.

Fed yetkilisi ayrıca ekim ayındaki toplantının ABD'deki ara seçimlere yakın olmasının faiz kararında hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını vurguladı.

Orta Doğu ve yapay zeka enflasyon baskısını artırıyor

Williams, Orta Doğu'daki çatışmaların ve yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artışın enflasyon üzerinde önemli baskı oluşturduğunu belirtti.

Yapay zeka yatırımlarının ekonomide oluşturduğu talep şokunun etkilerinin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Williams, enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin de beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.

Enflasyon için 2028 hedefi

Williams, ABD'de enflasyonun bu yıl yüzde 3,5 civarında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı.

Enflasyonun 2027'de yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde kalacağını öngören Williams, fiyat artışlarının 2028 yılında Fed'in yüzde 2'lik hedefine ulaşmasını beklediğini söyledi.

Diğer Fed üyelerinden de benzer mesajlar

Diğer Fed yetkilileri de enflasyonun seyri doğrultusunda ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceğine ilişkin mesajlar verdi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, para politikasının halen "bir miktar destekleyici" olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise kalıcı arz şoklarının ortaya çıkması halinde faiz artışlarının değerlendirilebileceğini söyledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr da enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak amacıyla ilave faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğini belirtti.