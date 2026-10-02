Fed yetkilisinden faiz artışı mesajı: Logan en az 50 baz puan daha istiyor

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Logan, enflasyonun kalıcı şekilde kontrol altına alınabilmesi için para politikasının daha sıkı bir seviyeye taşınması gerektiğini ifade etti. Mevcut tahminlerinin, Fed'in politika faizini en az 50 baz puan daha artırmasına işaret ettiğini aktardı.

Bununla birlikte Logan, son dönemde yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu durumun, Fed'in ilave sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi.

Tahvil getirileri yükseliyor

ABD'nin 30 yıllık Hazine tahvilinin getirisi haziran ayından bu yana 64 baz puan yükseldi.

Logan'a göre tahvil getirilerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştırması, Fed'in politika faizinde daha fazla artış yapma ihtiyacını sınırlayabilir.

Fed eylülde üç yıl sonra faiz artırdı

Fed, eylül toplantısında politika faizini üç yıl aradan sonra ilk kez 25 baz puan artırmıştı. Fed yetkililerinin medyan tahmini ise yıl sonuna kadar en az bir faiz artışına daha işaret etmişti.

Ancak Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, New York Fed Başkanı John Williams ve Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, yeni bir faiz artışı öncesinde ekonomik verilerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından piyasaların 27-28 Ekim'deki Fed toplantısında faiz artışı bekleme olasılığı yüzde 28'e geriledi.

Logan'dan "ılımlı ölçüde kısıtlayıcı" politika vurgusu

Logan, en az birkaç ek faiz artışının geçen yıl gerçekleştirilen toplam 75 baz puanlık faiz indirimini geri alabileceğini söyledi.

Fed yetkilisi, nihai hedefin para politikasını "ılımlı ölçüde kısıtlayıcı" bir seviyeye getirerek ekonomiyi fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedefleriyle uyumlu bir patikaya taşımak olduğunu ifade etti.