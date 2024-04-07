Fed yetkilisinden 'faiz indirimi' mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in faiz oranını düşürmeyi düşünmesinin zamanının olmadığını söyledi ve enflasyonun düşürülmesinde ilerlemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini söyledi.

Bowman, enflasyonun soğuması ve muhtemelen yüzde 2 hedefine geri dönmeye devam etmesi muhtemel olsa da, "Henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz ve enflasyona yönelik bir takım yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Bowman, New York'taki Gölge Açık Piyasa Komitesi toplantısı konuşma metninde, işgücü piyasasındaki güçlenmenin devam etmesiyle birlikte enflasyonun daha fazla düşeceği yönündeki görünümünün hâlâ geçerli olduğunu söyledi. Bowmen, "Bu gerçekleşirse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için federal fon oranının kademeli olarak düşürülmesi eninde sonunda uygun hale gelecektir." dedi.

Bowman, "Şimdilik para politikası duruşumuz kısıtlayıcı ve enflasyonist baskıları azaltmak için uygun şekilde ayarlanmış gibi görünüyor." şeklinde görüş belirtti.

Fed için daha şahin bir dönüşün söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyen Bowman, "Bu benim temel görüşüm olmasa da, gelecekteki bir toplantıda enflasyonun durması veya hatta tersine dönmesi durumunda politika faizini daha da artırmamız gerekebileceği riskini görmeye devam ediyorum." şeklinde görüş belirtti.