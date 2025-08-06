  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali: Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yerinde olur
Takip Et

Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali: Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yerinde olur

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yıl sonuna kadar kısa vadede toplam iki çeyrek puanlık faiz indiriminin makul olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali: Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yerinde olur
Takip Et

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini korusa da, Fed'in yavaşlayan ABD ekonomisine yanıt olarak kısa vadede faiz indirimine gitmesi gerekebileceğini söyledi.

Kashkari, CNBC'ye verdiği röportajda, “Ekonomi yavaşlıyor ve bu da yakın vadede ayarlamalara başlanmasının uygun olabileceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Kashkari, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz indiriminin kendisine makul geldiğini vurguladı.

Fed son 5 toplantıda değişikliğe gitmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı toplantısında tarife belirsizlikleri nedeniyle piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemişti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Powell, mevcut para politika duruşunun olası gelişmelere çabuk yanıt verebilmek için uygun bir pozisyonda olduğunu söylemişti.

İslam Memiş’ten dikkat çeken altın uyarısı: Tüm varlıklarınızı kaybedebilirsinizİslam Memiş’ten dikkat çeken altın uyarısı: Tüm varlıklarınızı kaybedebilirsinizEkonomi
29 ilçeye için uyarı geldi, 8 saat sürecek! Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Sarıyer, Şişli, Ataşehir...29 ilçeye için uyarı geldi, 8 saat sürecek! Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Sarıyer, Şişli, Ataşehir...Gündem

 

Küresel Ekonomi
Trump, Hindistan'a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Hindistan'a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
ABD'de çelik sevkiyatları aylık yüzde 4,6 arttı
ABD'de çelik sevkiyatları aylık yüzde 4,6 arttı
Rusya'nın rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi
Rusya'nın rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi
ABD'de 30 yıllık mortgage faizi geriledi
Çin rekabeti, Euro Bölgesi'nde istihdam kaybına yol açtı
Çin rekabeti, Euro Bölgesi'nde istihdam kaybına yol açtı
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi