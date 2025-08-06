Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali: Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yerinde olur

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini korusa da, Fed'in yavaşlayan ABD ekonomisine yanıt olarak kısa vadede faiz indirimine gitmesi gerekebileceğini söyledi.

Kashkari, CNBC'ye verdiği röportajda, “Ekonomi yavaşlıyor ve bu da yakın vadede ayarlamalara başlanmasının uygun olabileceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Kashkari, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz indiriminin kendisine makul geldiğini vurguladı.

Fed son 5 toplantıda değişikliğe gitmedi

ABD Merkez Bankası (Fed) Temmuz ayı toplantısında tarife belirsizlikleri nedeniyle piyasa beklentilerine paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmemişti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Powell, mevcut para politika duruşunun olası gelişmelere çabuk yanıt verebilmek için uygun bir pozisyonda olduğunu söylemişti.