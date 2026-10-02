Fed yetkilisinden faiz mesajı: Bowman yeni artış için aciliyet görmüyor

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Bowman, Fed'in ilave bir faiz artışı kararı almadan önce ekonomideki gelişmeleri daha iyi anlaması gerektiğini ifade etti.

"Şu anda daha fazla adım atmak için acil bir ihtiyaç görmüyorum." diyen Bowman, para politikasında yeni bir adım atmadan önce mevcut verilerin bütününün değerlendirilmesi ve ekonomik risklere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Fed yetkililerinden benzer mesajlar

New York Fed Başkanı John Williams ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson da hafta içinde yaptıkları açıklamalarda yeni bir faiz artışı için aciliyet bulunmadığı yönünde mesajlar verdi.

Williams, buna karşın 2026'nın sonlarına doğru bir faiz artışının uygun olabileceğini belirtti.

Gözler ekim toplantısında

Fed yetkilileri bir sonraki para politikası toplantısını 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. Toplantı, ABD'de yapılacak ara seçimlerden bir haftadan kısa süre önce düzenlenecek.

Piyasalarda Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin vereceği yeni mesajlar ve açıklanacak ekonomik veriler yakından takip ediliyor.