Fed yılın ilk faiz kararı açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 yılının ilk faiz kararını duyurdu. Piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Fed, faiz oranlarını yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 aralığında sabit bıraktı.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın 22.30’da basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
Fed, 2024'ün son toplantısında faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirmişti.
Diğer toplantılar ne zaman?
İlk toplantısını geride bırakan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 2025 yılında 7 kez daha toplanacak.
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18-19 Mart 2025: İkinci toplantı. Faiz kararı 19 Mart 2025'te açıklanacak.
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6-7 Mayıs 2025: Üçüncü toplantı. Faiz kararı 7 Mayıs 2025'te duyurulacak.
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17-18 Haziran 2025: Dördüncü toplantı. Faiz kararı 18 Haziran 2025'te açıklanacak.
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29-30 Temmuz 2025: Beşinci toplantı. Faiz kararı 30 Temmuz 2025'te duyurulacak.
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16-17 Eylül 2025: Altıncı toplantı. Faiz kararı 17 Eylül 2025'te duyurulacak.
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28-29 Ekim 2025: Yedinci toplantı. Faiz kararı 29 Ekim 2025'te açıklanacak.
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9-10 Aralık 2025: Yılın son toplantısı. Faiz kararı 10 Aralık 2025'te duyurulacak.