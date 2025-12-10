Fed yılın son faiz kararını açıkladı

Fed, 2025 yılının son toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirim kararı aldı. İndirimle birlikte ABD'de politika faizi aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesine geldi.

Fed 2025 yılına yüzde 4,25-4,50 faiz aralığıyla girmişti. Yılın ilk indirimi Eylül ayında 25 baz puanla gelmişti. Bu indirimi Ekim ayındaki faiz indirimi takip etmişti. Aralık ayıyla birlikte 2025 yılında üç faiz indirimi yapan Fed, faizleri toplamda 75 baz puan aşağı çekmiş oldu.

Fed'in Aralık toplantısı öncesi ABD'de makro göstergelerden karışık sinyaller gelmişti. Kasım ayında işten çıkarmalar azalırken Amazon.com Inc. ve Verizon Communications Inc. gibi bazı büyük ABD şirketleri personel kesintisi planlarıyla gündeme geldi. Eylül ayında tüketici harcamaları çok az değişti, ancak Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi yüzde 2,8'e yükseldi ve bankanın hedefinin neredeyse bir puan üzerinde kaldı.

Ekonomik göstergelerle birlikte siyaset cephesinden gelen açıklamalar da Fed üzerinde baskı yaratan bir atmosferin oluşmasına neden olmuştu.

Yatırımcılar, Başkan Donald Trump'ın, Mayıs ayında başkanlık görev süresi dolacak olan Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair Beyaz Saray'dan yapılacak açıklamayı da yakından takip ediyorlar. Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Kevin Hassett, resmi adaylık açıklaması önümüzdeki yılın başlarına kadar yapılmayacak olsa da, en güçlü aday olarak görülüyor.

Son günlerde Hassett'ten gelen yorumlar Fed'e yönelik gevşeme baskılarını da artırmıştı.