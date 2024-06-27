Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman: Faiz indirimi düşünecek noktada değiliz

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman, Washington’da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada faiz beklentilerini paylaştı.

Bloomberght'nin haberine göre Fed’in şu anki para politikasının ‘kısıtlayıcı’ olduğunu belirten Bowman “Gelen veriler enflasyonun sürdürülebilir biçimde yüzde 2’lik hedefe düştüğünü gösterirse para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için faiz indirimlerinin başlaması uygun olacaktır. Ancak şu an hala politika faizini indirmeyi düşünecek bir noktada değiliz. Çünkü enflasyon konusunda hala yukarı yönlü riskler var” değerlendirmesini yaptı.

Yetkili ayrıca enflasyondaki yavaşlama durursa faizi yeniden artırma konusunda istekli olacağını söyledi.

Son toplantıda Fed yetkililerinin bu sene için 3 olan faiz indirimi beklentisi enflasyonist baskılar nedeniyle 1’e düşmüştü. Bowman bu hafta daha önce yaptığı açıklamada ise bu yıl bir faiz indirimi öngörmediğini, gelecek yıl indirim olabileceğini söylemişti.