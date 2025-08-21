  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına net yanıt
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'dan istifa çağrılarına net yanıt

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, "mortgage dolandırıcılığı" iddiasıyla kendisine yönelik yapılan istifa çağrılarına net bir dille yanıt verdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın istifa çağrısının ardından açıklama yaptı.

Pulte'nin kendisi Fed'e katılmadan 4 yıl önce yapılan bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu sosyal medyada duyurduğuna işaret eden Cook, "Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok" ifadesini kullandı.

Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurgulayarak, bu nedenle meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak için doğru bilgileri topladığını kaydetti.

Ne olmuştu?

Pulte, ABD Adalet Bakanlığı'nı "mortgage dolandırıcılığı" nedeniyle Cook ilgili bir ceza soruşturması başlatmaya çağırmış, Cook'u da istifaya davet etmişti.

ABD Başkanı Trump da Bloomberg'in Pulte'nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'den, Cook hakkında soruşturma açmasını istediğini belirten haberini paylaşmış, "Cook hemen istifa etmelidir!" ifadesini kullanmıştı.

