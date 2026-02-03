Fed Yönetim Kurulu üyesi Miran’dan para politikası eleştirisi

Fed Yönetim Kurulu üyesi Stephen Miran, ekonomide güçlü fiyat baskılarının bulunmamasının faiz oranlarının bu yıl yeniden düşürülmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi. Faizlerin gereğinden yüksek tutulduğunu savunan Miran, mevcut faizleri "kısıtlayıcı" olarak tanımladı.

Fox Business’a konuşan Miran, "Yıl boyunca faizlerde bir puandan biraz daha fazla indirim bekliyorum" dedi.

Miran, geçen hafta Fed’in faizleri sabit tutma kararına karşı çıkarak çeyrek puanlık indirim yönünde oy kullandı. Geçen yılın sonlarında Fed’in çeyrek puanlık indirimler yaptığı dönemde ise Miran, daha büyük, yarım puanlık indirimler lehine oy kullanmıştı.

"Temel enflasyona baktığımda ekonomide çok güçlü fiyat baskıları görmüyorum" diyen Miran, "Para politikasının tepki vermesi gereken güçlü arz-talep dengesizlikleri de yok. Bu nedenle faizleri çok yüksek tutuyoruz; bunun nedeni enflasyonu ölçme biçimimizdeki bazı teknik farklılıklar, gerçek fiyat baskıları değil" ifadelerini kullandı.