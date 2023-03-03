Fed Yönetim Kurulu üyesinden politika faizi açıklaması

Fed Yönetim Kurulu üyesi Christopher Waller, ekonomide verilerin "çok sıcak" gelmeye devam etmesi halinde politika faizinin Fed politika yapıcılarının çoğunluğunun Aralık ayında öngördükleri yüzde 5,1-5,4 aralığından daha yukarı çıkarılabileceğini söyledi.

"Son ekonomik veriler aşırı şekilde güçlü iş gücü piyasasına, güçlü tüketici talebine ve ısrarcı fiyat artışlarına işaret ediyor. Bu güçlü veriler Fed'in enflasyon ile mücadelede sağladığı ilerlemeyi sorgulatıyor" diye konuşan Waller, önümüzdeki haftalarda verilerin istihdamın yavaşladığına ve enflasyonun yeniden düşmeye başladığına işaret etmeleri halinde Fed faizinin iki kez artırılarak öngörülen yüzde 5,1-5,4 aralığına çıkarılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte Waller, "Eğerd veriler çok sıcak gelmeye devam ederler ise, ivmeyi kaybetmememiz için politika faizi hedefi aralığının daha yukarı çıkarılması gerekir" diye konuştu.