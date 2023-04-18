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Fed/Barkin: Yüzde 5 faiz oranı ekonomiye zarar vermiyor

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD enflasyonunun yüzde 2 hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyledi ve faiz oranlarının yüzde 5 seviyesinin ekonomiye zarar verme riski taşımadığını belirtti.

Haber Merkezi
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ABD'de enflasyonun merkez bankası Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt isteyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının şu an yüzde 5 civarında olmasının ekonominin zarar görmesine neden olup olmadığı sorusuna ise, borçlanma maliyetlerinin tarihsel anlamda olağandışı bir seviyede olmadığını belirtti.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı olmayan Barkin, "Ekonomimiz bu seviyedeki oranlarla gayet iyi çalışıyor" açıklamasında bulundu.