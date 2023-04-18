Fed/Barkin: Yüzde 5 faiz oranı ekonomiye zarar vermiyor

ABD'de enflasyonun merkez bankası Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri döndüğüne dair daha fazla kanıt isteyen Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının şu an yüzde 5 civarında olmasının ekonominin zarar görmesine neden olup olmadığı sorusuna ise, borçlanma maliyetlerinin tarihsel anlamda olağandışı bir seviyede olmadığını belirtti.

Bu yıl Federal Açık Piyasa Komitesi'nde oy hakkı olmayan Barkin, "Ekonomimiz bu seviyedeki oranlarla gayet iyi çalışıyor" açıklamasında bulundu.