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Fed/Bej Kitap: Ekonomik faaliyetler çok az değişti, istihdam ılımlı artış gösterdi

Fed, Ekim ayı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomik faaliyetlerinin geçtiğimiz ay çok az değiştiğini, istihdamın hafifçe arttığını ve enflasyonun ılımlı seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Fed/Bej Kitap: Ekonomik faaliyetler çok az değişti, istihdam ılımlı artış gösterdi
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ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunda, “Konut piyasası faaliyetleri genel olarak devam etti: envanter ülkenin büyük bölümünde genişlemeye devam etti ve konut değerleri büyük ölçüde sabit kaldı veya hafif yükseldi. Yine de mortgage oranlarının seyrine ilişkin belirsizlik bazı alıcıları kenarda tuttu” değerlendirmesine yer verildi.

Fed, 12 bölgesinin yarısından fazlasının bir miktar istihdam artışı bildirdiğini belirtirken, kiraların sabit kaldığı ya da hafifçe düştüğü de raporda yer aldı.

Ekonomi ve özellikle de enflasyon, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde seçmenler arasında önemli bir konu olmaya devam etti. Fed 11 Ekim'e kadar 12 bölgesel bankanın her birinin iş dünyası temsilcileriyle yapılan ankette "Genel olarak, ekonomik faaliyet Eylül başından bu yana neredeyse tüm Bölgelerde çok az değişti, ancak iki Bölge mütevazı bir büyüme bildirdi. Belirsizliğin artmasına rağmen, kişiler uzun vadeli görünüm konusunda biraz daha iyimserdi" dedi.

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