  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. FED/Bej Kitap: Gümrük vergileri fiyatları arttıracak
Takip Et

FED/Bej Kitap: Gümrük vergileri fiyatları arttıracak

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "Bej Kitap" raporunda, ekonomik faaliyetlere yönelik beklentilerin hafif iyimser olduğu, ancak gümrük vergilerinin fiyat artışına yol açabileceği belirtildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FED/Bej Kitap: Gümrük vergileri fiyatları arttıracak
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin ocak ortasından bu yana hafif bir artış gösterdiği belirtildi.

Son haftalarda bazı bölgelerde yaşanan olağandışı hava koşullarının, eğlence ve konaklama hizmetlerine yönelik talebi zayıflattığına işaret edilen raporda, imalat faaliyetlerinin bölgelerin çoğunda hafif ila ılımlı artışlar sergilediği kaydedildi.

Raporda, imalat sektöründe ticaret politikası değişikliklerinin potansiyel etkilerine ilişkin endişelere değinilerek, inşaat sektöründeki temasların olası gümrük vergilerinin kereste ve diğer malzemelerin fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin tedirginliklerini dile getirdiği aktarıldı.

Bankacılık faaliyetinin hafif yükseldiği, inşaat faaliyetinin mütevazı bir düşüş gösterdiği ve tarımsal koşulların bir miktar kötüleştiği belirtilen raporda, "Önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlere ilişkin genel beklentiler hafif iyimser." ifadesi kullanıldı.

"Ücretler bir önceki rapora göre daha yavaş hızda arttı"

Raporda, istihdamın dengede hafif bir artış gösterdiği ve göç ile diğer konularda artan belirsizliğin iş gücü talebini etkilediği kaydedilerek, "Ücretler, bir önceki rapora göre biraz daha yavaş olan ılımlı-orta bir hızda artarken, birkaç bölge ücret baskılarının hafiflediğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Çoğu bölgede fiyatların ılımlı bir şekilde arttığı vurgulanan raporda, ancak bazı bölgelerin bir önceki rapor dönemine göre artış hızında bir yükselme olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Raporda, girdi fiyatlarındaki baskıların özellikle imalat ve inşaat sektörlerinde, satış fiyatlarındaki baskılardan daha fazla olduğu, birçok bölgede yumurta ve diğer gıdaların yüksek fiyatlarının, gıda işletmelerini ve restoranları etkilediği bildirildi.

Gümrük vergileri fiyatları arttıracak

Birçok bölgedeki firmanın girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmakta güçlük çektiğine işaret edilen raporda, "Çoğu bölgede temas kurulan kişiler girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunurken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcut." ifadeleri kullanıldı.

ABD’de büyüme hızı yavaşlıyor: Atlanta Fed tahmini düştüABD’de büyüme hızı yavaşlıyor: Atlanta Fed tahmini düştüKüresel Ekonomi

 

Piyasalarda veriler öne çıktı: Gelecek hafta neler izlenecek?Piyasalarda veriler öne çıktı: Gelecek hafta neler izlenecek?Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Trump'tan iki ülkeye otomobil vergilerinde 1 aylık muafiyet kararı
Trump'tan iki ülkeye otomobil vergilerinde 1 aylık muafiyet kararı
Rusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttı
Rusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttı
Analistler tahminlerini güncelledi: Euro mu yoksa dolar mı?
Analistler tahminlerini güncelledi: Euro mu yoksa dolar mı?
ABD'de ISM hizmet endeksi şubatta yükseldi
ABD'de ISM hizmet endeksi şubatta yükseldi
ABD'de fabrika siparişleri ocak ayında artışa geçti
ABD'de fabrika siparişleri ocak ayında artışa geçti
AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar Euro kaynak
AB'den batarya ham maddesi tedarikine 1,8 milyar Euro kaynak