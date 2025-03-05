FED/Bej Kitap: Gümrük vergileri fiyatları arttıracak

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, genel ekonomik faaliyetin ocak ortasından bu yana hafif bir artış gösterdiği belirtildi.

Son haftalarda bazı bölgelerde yaşanan olağandışı hava koşullarının, eğlence ve konaklama hizmetlerine yönelik talebi zayıflattığına işaret edilen raporda, imalat faaliyetlerinin bölgelerin çoğunda hafif ila ılımlı artışlar sergilediği kaydedildi.

Raporda, imalat sektöründe ticaret politikası değişikliklerinin potansiyel etkilerine ilişkin endişelere değinilerek, inşaat sektöründeki temasların olası gümrük vergilerinin kereste ve diğer malzemelerin fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin tedirginliklerini dile getirdiği aktarıldı.

Bankacılık faaliyetinin hafif yükseldiği, inşaat faaliyetinin mütevazı bir düşüş gösterdiği ve tarımsal koşulların bir miktar kötüleştiği belirtilen raporda, "Önümüzdeki aylarda ekonomik faaliyetlere ilişkin genel beklentiler hafif iyimser." ifadesi kullanıldı.

"Ücretler bir önceki rapora göre daha yavaş hızda arttı"

Raporda, istihdamın dengede hafif bir artış gösterdiği ve göç ile diğer konularda artan belirsizliğin iş gücü talebini etkilediği kaydedilerek, "Ücretler, bir önceki rapora göre biraz daha yavaş olan ılımlı-orta bir hızda artarken, birkaç bölge ücret baskılarının hafiflediğini belirtti." ifadesine yer verildi.

Çoğu bölgede fiyatların ılımlı bir şekilde arttığı vurgulanan raporda, ancak bazı bölgelerin bir önceki rapor dönemine göre artış hızında bir yükselme olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Raporda, girdi fiyatlarındaki baskıların özellikle imalat ve inşaat sektörlerinde, satış fiyatlarındaki baskılardan daha fazla olduğu, birçok bölgede yumurta ve diğer gıdaların yüksek fiyatlarının, gıda işletmelerini ve restoranları etkilediği bildirildi.

Gümrük vergileri fiyatları arttıracak

Birçok bölgedeki firmanın girdi maliyetlerini müşterilere yansıtmakta güçlük çektiğine işaret edilen raporda, "Çoğu bölgede temas kurulan kişiler girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunurken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcut." ifadeleri kullanıldı.