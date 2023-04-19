Fed/Bostic: Bir faiz artırımına daha ihtiyaç var

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek için çaba harcamaya devam edeceğini belirterek, "politikanın ekonomide nasıl ilerlediğini görmek için" bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

ABD ekonomisinin hala güçlü bir performans sergilediğini ve enflasyonun halen çok yüksek olduğunun altını çizen Bostic, gelecekteki kararların ekonomik verilere göre alınacağını vurguladı.

Bostic, "Bir kez daha faiz oranlarını artırmak ve daha sonra sabit tutmak gibi bir yol izlememiz muhtemel. Ancak, bu kararlar tamamen verilerin ne gösterdiğine bağlı olacak" dedi.