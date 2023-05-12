Fed/Bowman: Daha fazla faiz artışına ihtiyaç olabilir

Bowman, enflasyonun yüksek seviyelerde devam etmesi ve işgücü piyasasının güçlü kalması durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiğini ifade etti.

Bowman, "Enflasyon yüksek seyretmeye ve işgücü piyasasının sıkı kalmasına devam ederse, politika faizimizin daha da sıkılaştırılması uygun olacaktır. Enflasyonu düşürmek ve sürdürülebilir bir işgücü piyasasını desteklemek için politika faizimizin bir süre daha yeterince sıkı kalması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Fed yetkilisi, gelecekteki faiz artışlarına ilişkin olarak enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve politika faizi için yeterince sıkı bir duruş elde etmenin hangi noktada gereklilik haline geleceğine dair tutarlı kanıtlar aradığını belirtti.

Bowman, "Enflasyon hala çok yüksek seviyelerde seyrediyor ve çekirdek enflasyon göstergeleri, düşen işsizlik oranı ve artan ücretlerle birlikte hâlâ yüksek kalıyor. Son TÜFE ve istihdam verileri enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair tutarlı kanıtlar sunmadı. Politika duruşumuz şu anda sıkı, ancak enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olup olmadığı belirsizliğini koruyor" şeklinde konuştu.