Fed/Bowman: Ekonomide yumuşak bir iniş gerçekleşebilir

Amerikan Bankacılar Birliği Yerel Bankacılık Konferansında yaptığı konuşmada, Amerika’daki faiz oranlarına değinen Bowman "Faiz oranını artırmaya devam edeceğimizi umuyorum çünkü enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için arz ve talep arasında bir denge kurmak zorundayız.” dedi.

Faiz oranlarının kısıtlayıcı seviyeye gelmesinin ardından bir süre orada kalması gerektiğini ifade eden Bowman, ılımlı bir enflasyonunla birlikte güçlü işgücü piyasasının ekonomide yumuşak inişe yol açabileceğini ifade etti.