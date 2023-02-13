Fed/Bowman: Ekonomide yumuşak bir iniş gerçekleşebilir
Amerika Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyesi Bowman yaptığı açıklamada fiyat istikrarını vurgulayarak, sağlıklı bir ekonomi ve işgücü piyasası için enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşması gerektiğini ifade etti. Konuşmasında sıkı işgücü piyasasının de etkisiyle ekonomide "yumuşak iniş" yaşanabileceğini belirtti.
Amerikan Bankacılar Birliği Yerel Bankacılık Konferansında yaptığı konuşmada, Amerika’daki faiz oranlarına değinen Bowman "Faiz oranını artırmaya devam edeceğimizi umuyorum çünkü enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için arz ve talep arasında bir denge kurmak zorundayız.” dedi.
Faiz oranlarının kısıtlayıcı seviyeye gelmesinin ardından bir süre orada kalması gerektiğini ifade eden Bowman, ılımlı bir enflasyonunla birlikte güçlü işgücü piyasasının ekonomide yumuşak inişe yol açabileceğini ifade etti.