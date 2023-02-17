Fed/Bullard: 50 baz puanlık artış ideal olabilir

Yaklaşan Fed toplantısı için hiçbir seçeneği göz ardı etmediğini ifade eden St Louis Fed Başkanı Bullard, toplantıda 50 baz puanlık faiz artışından yana olacağını ifade etti.

Bullard, "50 baz puanlık bir artışını savunuyorum ve komitenin yeterince kısıtlayıcı olarak gördüğü oranlara olabildiğince çabuk ulaşmamız gerektiğini düşüncesindeyim." dedi ve enflasyonu yavaşlatmaya devam etmek için muhtemelen yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığının yeterli olduğunu tahmin ettiğini belirtti.