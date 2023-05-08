Fed/Bullard: Ekonomide yumuşak bir iniş gerçekleşebilir

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, politika yapıcıların enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalabileceklerini, ancak bu kararı Haziran ayında vermeden önce verilerin ne gösterdiğine bağlı olarak değerlendireceklerini söyledi.

Bullard, son 15 ayda uygulanan agresif politikanın enflasyonu kontrol altına aldığını, ancak %2 hedefine ulaşmak için hala yolda olunduğunu belirtti. Ekonomik verilerin geldikçe değerlendirilmeye alınacağını söyleyen Bullard, daha yüksek faiz oranlarının gerekip gerekmediğine karar vermek için "anlamlı düşüşler" görmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Fed'in enflasyon hedefine yumuşak bir iniş gerçekleştirebileceğini ve ABD merkez bankasının enflasyonun gerilemesi için işsizliğin artması gerektiğine inanmadığını da belirtti. Bullard, ekonomik durgunluğun olabileceğini ancak temel senaryonun yavaş büyüme, yumuşak işgücü piyasası ve düşen enflasyon olduğunu ifade etti.