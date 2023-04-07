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Fed/Bullard: Fed, faizleri artırmaya devam etmeli

St Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık sıkıntılarının hafiflemesi ve ileride bir kredi krizine dair pek bir işaret olmaması nedeniyle, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Fed'in şahin üyelerinden St Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık krizine yönelik korkuların hafiflemesi ve ileride yaşanması muhtemel bir kredi krizine dair pek bir işaret olmaması nedeniyle, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bullard, "Bankalar, yeterli likiditeye ve yeterli sermayeye sahip oldukları sürece, muhtemelen sorun yaşamayacaklar ve kredi vermeye devam edecekler." dedi.