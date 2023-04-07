Fed/Bullard: Fed, faizleri artırmaya devam etmeli

Fed'in şahin üyelerinden St Louis Fed Başkanı James Bullard, bankacılık krizine yönelik korkuların hafiflemesi ve ileride yaşanması muhtemel bir kredi krizine dair pek bir işaret olmaması nedeniyle, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine indirmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bullard, "Bankalar, yeterli likiditeye ve yeterli sermayeye sahip oldukları sürece, muhtemelen sorun yaşamayacaklar ve kredi vermeye devam edecekler." dedi.