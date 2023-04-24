Fed/Cook: Ters rüzgarları değerlendiriyoruz

Federal Reserve üyesi Lisa Cook, ABD Merkez Bankası'nın para politikasının bir sonraki adımı hakkında net bir görünümün olmadığını söyledi. Geçen yıl fiyat baskılarını azaltmak için agresif adımlar atan Fed'in, ekonomideki güçlü ivmenin sonuçlarını ve son bankacılık gelişmelerinden kaynaklanan potansiyel ters rüzgarları değerlendirdiğini ifade etti.

Cook, daha sıkı finansman koşullarının ekonomide önemli bir ters rüzgar oluşturması durumunda, federal fon oranının uygun patikasının, bu koşulların yokluğunda olacağından daha düşük olabileceğini söyledi. Ayrıca, verilerin ekonomideki gücün devam ettiğini ve enflasyonun daha yavaş düştüğünü göstermesi durumunda, Fed'in yapacak daha çok işi olabileceğini belirtti.

Fed'in faiz oranı politikasını belirlemesiyle ilgili bir sonraki kararına doğru ilerlerken Cook, ekonomik göstergeleri yakından takip edeceklerini ve politika kararlarını bu verilere göre şekillendireceklerini söyledi.