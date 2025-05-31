Fed/Daly: Bu yıl Fed'in iki faiz indirimi konusunda hala rahatım

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında açıkladığı ve yetkililerin yıl sonundan önce faiz oranlarını iki kez düşüreceğini gösteren projeksiyonlardan hala memnun olduğunu söyledi.

Fox Business ile röportaj yapan Daly, “Enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşacağından emin olana kadar politika faizini şimdilik makul ölçüde kısıtlayıcı tutmak istiyoruz. Bu yüzden aralık ve mart aylarında yayınladığımız Ekonomik Projeksiyonların Özeti'nden hala memnunum; iki faiz indirimi iyi bir tahmin gibi görünüyor” dedi.

San Francisco Fed Başkanı ayrıca ekonomiye ilişkin gelen bilgilerin "çok olumlu" olduğunu ve cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin "tüketiciler için iyi bir rahatlama" gösterdiğini söyledi.

Daly, "Ancak bu, politika yapıcılar olarak bakmamız gereken şeyin eksik bir resmi; ileriye bakmalıyız ve orada riskler var." şeklinde görüş belirtti.

Fed yetkililerinin önümüzdeki ilk toplantısı 17-18 Haziran'da yapılacak ve toplantıda faiz oranlarının sabit kalması bekleniyor.

Daly ayrıca, para politikasının enflasyonu aşağı yönlü bir yolda tutmak için "iyi bir konumda" olduğunu yineledi.