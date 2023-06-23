Fed/Daly: İki faiz artışı daha çok makul

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de bu yıl iki faiz artışının daha çok makul bir tahmin olduğunu söyledi. Ancak Daly'ye göre, faizlerin şimdiden ne kadar hızlı yükseldiği ve muhtemelen olması gereken yere ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, eskisinden daha yavaş ve dikkatli hareket etmek daha iyi.

Daly, hedefe yaklaşırken politika hızının yavaş olması gerektiğini belirterek ihtiyatlı politikadan yana olduğunu kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı, bu ay Fed'in faizleri sabir bırakma kararını desteklediğini belirterek verileri izlemenin önemine dikkat çekti.