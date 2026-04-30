Fed’de 34 yıl sonra ilk ayrışma: JPMorgan’a göre Warsh’ı zorlu bir dönem bekliyor

JPMorgan Varlık Yönetimi Küresel Sabit Getiri Birimi Başkanı Bob Michele, ABD Merkez Bankası Fed politika yapıcıları arasındaki nadir görülen dörtlü görüş ayrılığının, ABD Başkanı Donald Trump tarafından düşük faiz talepleri ile aday gösterilen Kevin Warsh için bir zorluk teşkil ettiğini belirtti.

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) üç üyesi genişlemeci politika eğilimine karşı çıkarken, Başkan Trump’ın ikinci dönemindeki tek ataması olan Guvernör Stephen Miran 25 baz puanlık indirim lehine oy kullandı. Bloomberg Television’a mülakat veren Michele, bu görüş ayrılığının görevden ayrılacak olan Başkan Jerome Powell’a karşı bir isyan olmadığını ifade etti.

Michele, yetkililerin fiyatlar genel düzeyi ve petrol fiyatlarındaki artışın sisteme olası geçişkenliği konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını dile getirdi. Fed yetkililerinin en son 1992 yılında bu şekilde dörtlü bir ayrışma yaşadığını hatırlatan Michele, bu durumun Powell’dan ziyade yeni gelecek başkana yönelik bir mesaj olduğunu vurguladı. Michele, bu durumun "Muhalif kalabiliriz, buna hazırlıklı ol" anlamına geldiğini savundu.

Çarşamba günü gerçekleşen Fed toplantısı, Senato Bankacılık Komitesi’nin Warsh’ın adaylığını onaylamasından sadece birkaç saat sonra yapıldı.