Fed’de “bekle-gör” havası: Faiz indirimi yeni yıla mı kaldı?

Fed başkanlığı için olası adaylar arasında yer alan BlackRock Küresel Sabit Getirili Menkul Kıymetler Yatırım Direktörü Rick Rieder, faiz indirimlerinin "açıkça yavaşlayan" iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Rieder, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası açıklamalarında "beklenenden oldukça şahin" bir tutum sergilediğini ifade etti.

Rieder, "Aralık toplantısında bir indirim yapılmayabileceğine inanıyoruz, bu da yeni faiz indirimlerini yeni yıla ve potansiyel olarak yeni bir Başkan'a erteleyebilir" dedi.

Fed, iki günlük toplantısının sonunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti. Powell, aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” vurguladı.

Rieder’in açıklamaları, Hazine Bakanı Scott Bessent’in Powell’ın 2025 Mayıs ortasında sona erecek görev süresi için hazırladığı beş kişilik kısa listedeki adaylardan biri olması nedeniyle dikkat çekti.

Online piyasalarda Kalshi ve Polymarket verilerine göre Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Kevin Hassett en güçlü aday olarak öne çıkarken, Fed Guvernörü Christopher Waller ve eski Fed Guvernörü Kevin Warsh onu izliyor. Rieder’in şansı ise yüzde 8–9 seviyesinde görülüyor.

Nomura, Fed'den bu yıl başka indirim beklemiyor

Nomura, Fed'in dünkü faiz indirme kararının ardından, aralık ayı politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini öngördü.

Japon aracı kurum, daha önce aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu.

Nomura yaptığı açıklamada, “Veriler önümüzdeki aylarda ılımlı bir şekilde güvercin eğilimli olacak gibi görünüyor, ancak bu zayıflığın FOMC'nin iş piyasasının kötüye gitmesi konusundaki endişelerini yeniden alevlendirecek kadar yeterli olacağını sanmıyoruz” dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, iç politika anlaşmazlıkları ve yetersiz federal verilerin bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılmasını engelleyebileceğini belirterek hem işgücü piyasasına yönelik risklere hem de ekonomiye ilişkin net bir görüş olmadan hareket etmenin tehlikelerine dikkat çekti.

Nomura, 2026 yılının Mart, Haziran ve Eylül aylarında 25 baz puanlık üç faiz indirimi bekliyor.

Belirsizlik yüksek

Madison Investments'tan Mike Sanders, Fed'in faiz indirimleri yolunda piyasanın varsaydığından daha fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

Fed, beklendiği gibi federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00'e indirdi. Başkan Jerome Powell bir sonraki faiz indiriminin kesin olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

Sanders, istihdam tablosunun piyasanın düşündüğü kadar zayıf olmayabileceğini belirtti. "Orta vadeli getiriler toplantı öncesinde piyasa beklentileri üzerine zaten düştüğü için, getiri eğrisinin bu kısmı yukarı yönlü baskıyla karşılaşabilir" dedi.

Madison, uzun vadede anlamlı herhangi bir hareketin, enflasyon üzerindeki tarife kaynaklı kalıcı baskılar göz önüne alındığında, daha çok 2026 hikayesi olacağını düşünüyor.

Sanders'ın açıklamaları, Fed'in gelecekteki politika adımlarının piyasa tarafından öngörülenden daha az öngörülebilir olabileceğine işaret ediyor ve yatırımcıların faiz oranı beklentilerini yeniden değerlendirmesi gerekebileceğini gösteriyor.