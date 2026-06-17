Fed’de dikkat çeken iddia: Warsh faiz projeksiyonlarına katılmayabilir

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), çarşamba günü politika yapıcıların faiz oranlarına ilişkin beklentilerini gösteren güncellenmiş "nokta tahmin" projeksiyonlarını yayımlaması bekleniyor.

CNBC'nin haberine göre, Wall Street'teki birçok Fed gözlemcisi, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın bu projeksiyonlara katılmayacağını düşünüyor. Gözlemcilere göre Warsh ya göreve yeni başlaması nedeniyle henüz katkı vermek istemiyor ya da dot plot uygulamasına prensip olarak karşı çıkıyor.

Warsh'ın, dot plot ve benzeri ileriye dönük yönlendirme araçlarının Fed'in karar alma esnekliğini sınırladığı görüşünü benimsediği biliniyor. Bu nedenle piyasalar, Warsh'ın faiz görünümüne ilişkin değerlendirmelerini daha çok basın toplantısı ve diğer iletişim kanalları üzerinden takip etmeyi bekliyor.