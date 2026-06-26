Fed’de faizler 2026 sonuna kadar değişmeyebilir

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini yılın geri kalanında sabit tutacağı öngörülüyor. Reuters anketine katılan ekonomistlerin dörtte üçünden fazlası, finansal piyasalarda iki faiz artışı fiyatlanmasına rağmen Fed'in 2026 sonuna kadar faiz değişikliğine gitmeyeceğini tahmin etti.

Ekonomistlerin çoğu, Federal Açık Piyasa Komitesinin önümüzdeki aylarda faizleri mevcut seviyede tutmayı tercih edeceğini düşünüyor.

Daha önce faiz indirimi bekleyen Vanguard Kıdemli ABD Ekonomisti Josh Hirt, mevcut koşullarda faiz artırmak yerine sabit tutmanın en uygun politika olduğunu söyledi. Hirt, komitenin neredeyse ikiye bölündüğünü ve enerji fiyatlarındaki sert hareketin bazı üyelerin görüşünü etkileyebileceğini belirtti.

Fed'in geçen hafta yayımladığı üç aylık tahminlere göre, oylamaya katılmayan Warsh hariç 19 politika yapıcının dokuzu 2026 sonuna kadar en az bir faiz artışı bekliyor.

Reuters'ın 23-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği ankette ekonomistlerin yüzde 75'inden fazlası, politika faizinin yılın geri kalanında değişmeyeceğini öngördü. Bu oran, haziran toplantısı öncesinde yaklaşık yüzde 70, geçen ay ise yüzde 50'nin altındaydı.

Anket medyanına göre faizlerin 2027 sonuna kadar sabit kalması bekleniyor. Birkaç hafta önceki tahminlerde ise faiz indirimi öngörülüyordu. Katılımcıların yaklaşık yüzde 40'ı, ayın başında yapılan yukarı yönlü revizyonların ardından faiz tahminlerini yeniden yükseltti.

Ankete katılan ve aralarında beş piyasa yapıcının da bulunduğu 15 ekonomist, bu yıl en az bir faiz artışı beklerken, dokuz ekonomist faiz indirimi öngördü. Böylece 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışı bekleyen ekonomistlerin sayısı indirim tahmininde bulunanları geçti.

Bank of America ABD Ekonomisti Stephen Juneau, Fed'in haziran toplantısı öncesinde yalnızca üç üyenin faiz artışı öngörmesini beklediklerini belirterek ortaya çıkan tablonun belirgin biçimde şahin bir sürpriz olduğunu söyledi. Bank of America, üç faiz artışıyla anketteki en agresif tahmini yaparken Citibank bu yıl iki faiz indirimi beklemeyi sürdürdü.

Juneau, Fed'in mesajını piyasalara aktarabilmesi için belirli ölçüde ileriye dönük yönlendirmeyi sürdürmesi gerektiğini ifade etti.