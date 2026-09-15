Fed'de gözler faiz kararında: 15 kurumun beklentisi belli oldu

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ABD'de beklentilerden güçlü gelen enflasyon verileri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi. Küresel aracı kurumlar, Fed'in 2026 yılında atacağı faiz adımlarına ilişkin tahminlerini güncelledi.

ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayındaki yüzde 0,1'lik sınırlı artışın ardından ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Çekirdek TÜFE ise yıllık bazda yüzde 2,4 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından sıkı para politikasının daha uzun süre devam edebileceği beklentileri güçlenirken, LSEG verilerine göre yatırımcılar Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 94'ün üzerinde fiyatlıyor.

Goldman Sachs, JPMorgan ve Morgan Stanley'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kurum, Fed'in 15-16 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor. Kurumların tahminleri, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe kalıcı şekilde gerilemesi için yüksek faiz ortamının bir süre daha korunabileceğine işaret ediyor.

Dokuz kurum iki faiz artışı bekliyor

15 kurumun tahminleri incelendiğinde, dokuz kurum Fed'in 2026'da eylül ve aralık aylarında 25'er baz puan olmak üzere toplam 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyor.

BofA en şahin tahmini yaptı

Tahminler arasındaki en şahin beklenti BofA Küresel Araştırma'dan geldi. Kurum, Fed'in eylül, ekim ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık üç artış yapmasını ve toplam 75 baz puanlık sıkılaşmayla Fed fonlama oranını yüzde 4,25-4,50 aralığına taşımasını bekliyor.

Goldman Sachs, JPMorgan, Nomura, HSBC, Barclays, Deutsche Bank, UBS Küresel Varlık Yönetimi, UBS Küresel Araştırma ve Morgan Stanley ise yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık artış öngörüyor.

Standard Chartered faiz artışı beklemiyor

Macquarie, BNP Paribas, Citigroup ve Wells Fargo Yatırım Enstitüsü 2026'da yalnızca bir kez 25 baz puanlık faiz artışı beklerken, Standard Chartered Fed'in mevcut yüzde 3,50-3,75 politika faizi aralığını değiştirmeyeceğini tahmin ediyor.

15 kurumun 2026 Fed tahminleri

BofA Küresel Araştırma: Toplam artış: 75 baz puan | Artış sayısı: 3 (Eylül, Ekim, Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,25-4,50

Goldman Sachs: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

JPMorgan: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

Nomura: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

HSBC: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

Barclays: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

Deutsche Bank: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

UBS Küresel Varlık Yönetimi: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

UBS Küresel Araştırma: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

Morgan Stanley: Toplam artış: 50 baz puan | Artış sayısı: 2 (Eylül ve Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 4,00-4,25

Macquarie: Toplam artış: 25 baz puan | Artış sayısı: 1 (Eylül) | Fed fonlama oranı: yüzde 3,75-4,00

BNP Paribas: Toplam artış: 25 baz puan | Artış sayısı: 1 (Aralık) | Fed fonlama oranı: yüzde 3,75-4,00

Citigroup: Toplam artış: 25 baz puan | Artış sayısı: 1 (Eylül) | Fed fonlama oranı: yüzde 3,75-4,00

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü: Toplam artış: 25 baz puan | Artış sayısı: 1 | Fed fonlama oranı: yüzde 3,75-4,00

Standard Chartered: Toplam artış: Politika değişikliği yok | Artış sayısı: Yok | Fed fonlama oranı: yüzde 3,50-3,75