Fed’de güvercinlerin işi zorlaştı: Faiz indirimi beklentisi güçlendi

Eylül ayı istihdam raporunun gecikmeli açıklanması ve işsizlik oranındaki artış sonrası yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığını daha yüksek görüyor.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar aralık ve ocak ayı için faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi.

CME verilerine göre faiz vadeli işlemleri, yatırımcıların faiz indirimi ihtimalini çarşamba günkü yüzde 30’dan bugün yüzde 41,8'e çıkardığını gösterdi. Tarım dışı istihdam verilerinin ardından kısa vadeli ABD Hazine tahvili getirileri gerileyerek beklentilerdeki değişimi yansıttı.

Bununla birlikte CIBC Capital Markets analisti Ali Jaffery, Fed’in aralık ayında faiz kararında duraklama ihtimalinin büyük ölçüde sınırlı veri erişimine bağlı olacağını söyledi. Jaffery, "Verilere yeniden erişim sağlanacağı yeni yıla kadar süreci ertelemek, özellikle tarifelere yönelik hukuki itirazlar devam ederken, muhtemelen en akıllıca tercih olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Faiz indirimi hala gündemde

Goldman Sachs Asset Management yöneticisi Kay Haigh, aralık ayında faiz indiriminin hala gündemde olduğunu söyledi.

Haigh, işsizlik oranının işgücü piyasasındaki zayıflığı yansıttığını belirterek, "Zayıf veriler ve hedefe yakın enflasyon, son dönemdeki şahin söylemlere rağmen politikayı yönlendirecek gibi görünüyor" dedi.

Haigh, Fed Başkanı Jerome Powell’ın mayıs ayında sona erecek görev süresi öncesinde işgücü piyasasına yönelik risk yönetimi yaklaşımını sürdürmesi için koşulların hazır olduğunu vurguladı.

Fed’de güvercinlerin işi zorlaştı

RSM Başekonomisti Joe Brusuelas, son istihdam verilerinin Fed’de güvercinlerin işini zorlaştırdığını söylüyor.

Brusuelas, açıklamasında "Bu sabah gelen birleşik istihdam verileri, işgücü piyasasında hızlı bir bozulmaya işaret etmiyor. Ekonomi ve istihdamda ılımlı bir büyüme patikasını doğruluyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Eylül rakamlarını içeren üç aylık ortalamaya dikkat çeken Brusuelas, son üç ayda aylık ortalama 62.000 istihdam artışına ek olarak eylüldeki 119.000 kişilik artışın ekonomik veya finansal bir sorun teşkil etmediğini vurguladı.