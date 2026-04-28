Fed’de Powell’ın son toplantısı: İndirim beklentisi yılın sonuna kaldı

BBVA Research analizine göre, ABD Merkez Bankası (Fed), Jerome Powell'ın başkanlığındaki son toplantısında politika faizini değiştirmeyecek.

Fed, mart ayına kıyasla görece daha sakin bir jeopolitik ortamda bu toplantıya girerken, yapışkan çekirdek PCE enflasyonu ile perakende satışlar ve tarım dışı istihdam verilerindeki yukarı yönlü sürprizler, Komite'yi temkinli ama bir miktar daha şahin bir tutuma yöneltebilir.

BBVA Research, FOMC'nin bu hafta politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tutması ve süregelen riskleri göz önünde bulundurarak temkinli, veriye dayalı yaklaşımını korumasını bekliyor.

Danske Bank, Fed'den bu yıl iki kez faiz indirimi bekliyor

Danske Bank, bu haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının politika sinyalleri açısından büyük ölçüde sakin geçmesini beklediklerini, yeni ekonomik projeksiyonlar ve faiz patikası (dot plot) yayımlanmayacağı için piyasa odağının Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında olacağını belirtti.

Banka, Powell'ın görev süresi sona erdikten sonra Fed Yönetim Kurulu'nda kalıp kalmayacağına ilişkin olası bir açıklamanın da toplantının dikkatle izlenecek başlıklarından biri olduğunu vurguladı. Danske Bank, Kevin Warsh'ın Yönetim Kurulu'nda Stephen Miran'ın yerine geçmesinin, Warsh faiz indirimine açık olsa bile mevcut kurulun en güvercin üyesinin yerini alması anlamına geldiğini ifade etti. Powell'ın görevden ayrılması ve Başkan Donald Trump'ın Miran'ı yeniden aday göstermesi halinde ise FOMC'nin faiz indirimine marjinal olarak daha açık hale gelebileceği değerlendirildi.

Danske Bank, piyasanın yıl sonuna kadar yalnızca toplam 9 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamasına karşın, Fed'in bu yıl eylül ve aralık aylarında olmak üzere iki faiz indirimi yapacağı beklentisini koruduğunu aktardı. Banka, bu güvercin beklentinin temel gerekçesinin ABD büyümesinin mevcut piyasa konsensüsünün altında kalacağı görüşü olduğunu belirtti.