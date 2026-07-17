Fed'de şahin sesler: Enflasyon riski sürüyor, faiz artışı masada

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin açıklamalar, enflasyon risklerinin sürdüğüne ve gerektiğinde ilave faiz artışlarının gündeme gelebileceğine işaret etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyonun geniş bir mal ve hizmet grubunda kalıcılık gösterdiğini ve istikrarlı iş gücü piyasası nedeniyle para politikasının temel odağı olmayı sürdürdüğünü söyledi. Schmid, faiz artışını açıkça desteklemese de yaklaşık yüzde 4 seviyesindeki enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin iki katına yakın olmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

Schmid, yüksek petrol fiyatları gibi tek seferlik unsurların etkisinin kendiliğinden ortadan kalkacağı görüşüne katılmadığını belirterek, "Enflasyondaki bir sıçramanın geçici olacağını varsaymaktan rahatsızlık duyarım. Enflasyon şokları doğası gereği geçici değildir" dedi.

Haziran ayındaki enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen tek bir veriye fazla ağırlık verilmesinin erken olacağını söyleyen Schmid, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi nedeniyle enerji kaynaklı rahatlamanın ne kadar kalıcı olduğunun belirsiz kaldığını kaydetti.

"Enflasyon yüzde 2 hedefine dönme yolunda görünmüyor"

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise, Kevin Warsh'ın Fed Başkanlığı döneminde açıkça faiz artışı çağrısı yapan ilk Fed yetkilisi oldu. Logan, enflasyonun çok uzun süredir yüksek kaldığını ve yüzde 2 hedefine sürdürülebilir biçimde dönme yolunda görünmediğini belirtti.

Logan, "Sınırlı ölçüde daha yüksek faizlerin, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ilişkin görünüm ile riskleri daha iyi dengeleyeceğine inanıyorum" dedi. İş gücü, tüketim ve finansal verilerin para politikasının ekonomiyi yeterince sınırlamadığını gösterdiğini savunan Logan, enflasyonun yerleşik hale gelmesi durumunda daha sert faiz artışlarına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi.

"Daha sonra ağır bir sıkılaşma uygulamaktansa şimdi sınırlı bir kısıtlama daha iyidir" değerlendirmesinde bulunan Logan, haziran ayındaki tüketici enflasyonu yavaşlamasının yüzde 2 hedefine dönüş için yalnızca kırılgan bir yol sunduğunu ifade etti.

Logan, Orta Doğu'da yeniden alevlenen çatışmaların yakıt fiyatlarındaki son düşüşü tersine çevirebileceğini, yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artışın ise daha geniş çaplı fiyat baskıları yaratabileceğini belirtti. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin zamanla verimlilik artışı sağlayabileceğini ancak bu kazanımların büyüklüğü ve zamanlamasının belirsiz olduğunu kaydetti.

Fed faiz kararını 29 Temmuz'da açıklayacak

Fed, haziran toplantısında politika faizini oy birliğiyle yüzde 3,50-3,75 aralığında tutmuştu. Yetkililer 28-29 Temmuz'da yeniden toplanacak. Yatırımcılar temmuz ayında faizlerin sabit kalmasını, ilk artışın ise eylülde yapılmasını bekliyor.