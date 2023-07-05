Fed'de sıkı duruş için görüş birliği

ABD Merkez Bankası (Fed), hazirandaki faiz toplantısının tutanaklarını yayınladı.

Bazı katılımcılar faizlerin 25 baz puan daha artırılmasını desteklediklerini veya destekleyebileceklerini ifade ettiler.

Faiz artırımını destekleyen üyeler iş gücü piyasasının çok sıkı olduğunu ve ekonomik ivmenin öngörülenden daha güçlü olduğunu not ettiler.

Tüm üyeler sıkı duruşun devam ettirilmesinin uygun olacağında görüş birliğine vardılar

Neredeyse tüm üyeler enflasyon görünümü için yukarı yönlü riskler veya enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkması olasılığının politika görünümü için anahtar hale geldiğini ifade ettiler.