Fed’de Warsh dönemi başladı: Uzmanlar “yeni dönemi” yorumladı

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı piyasalarda beklentiler doğrultusunda gelirken, beklentinin merkezi Başkan Kevin Warsh’ın ilk söylemleri ve tutumunu izlemeye odaklanmıştı. Fed faizleri değiştirmezken, yeni başkanın ilk toplantısındaki mesajlar ilgi çekti. Uzmanlar Fed’in faiz kararını ve Başkan’ın konuşmasını nasıl yorumladı?

Sürpriz

Mahfi Eğilmez, Fed’in kararını şu şekilde yorumladı:

“ABD Merkez Bankası Fed, dünkü toplantısında faizi sabit tuttu. Bunda sürpriz yok. Sürpriz, faiz indirimi beklentisinin yerini faiz artırımı olasılığının alması oldu. Piyasalar önce düştü sonra buradan da para kazanma fırsatıyla toparlandı.”

ABD Merkez Bankası Fed, dünkü toplantısında faizi sabit tuttu. Bunda sürpriz yok. Sürpriz, faiz indirimi beklentisinin yerini faiz artırımı olasılığının alması oldu. Piyasalar önce düştü sonra buradan da para kazanma fırsatıyla toparlandı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 18, 2026

Yeni başkan damgasını vurmuş

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Gördüğüm en kırmızı Fed metni. Yeni başkan damgasını vurmuş. "Verimlilik" ifadesine dikkat. Yeni dönemde en çok izlenen göstergelerden biri olacak” derken sonrasında da şu değerlendirmede bulundu:

"Dünkü Fed kararında dikkat çeken bir nokta karar metninin bilgi değerinin azaltılması ve Başkanın kendi tahminini vermemesi. Şeffaflıktan geri adım atma anlamına geliyor. Kişisel tecrübem bu değişikliklerin siyasi baskıyı yönetmeye dönük adımlar olduğunu söylüyor."

Dünkü Fed kararında dikkat çeken bir nokta karar metninin bilgi değerinin azaltılması ve Başkanın kendi tahminini vermemesi. Şeffaflıktan geri adım atma anlamına geliyor. Kişisel tecrübem bu değişikliklerin siyasi baskıyı yönetmeye dönük adımlar olduğunu söylüyor. https://t.co/Xv0rDWJvOi — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 18, 2026

Warsh, beş öncelikli alan belirledi

Burcu Aydın, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“ABD Merkez Bankası Fed, beklenildiği üzere faiz oranlarını %3,5 -3,75 bandında sabit tuttu. Gözler yeni Başkan Warsh’ın açıklamalarındaydı.

Warsh, Fed’in ileriye dönük yönlendirmesine karşı olduğunu söyleyerek ekonomik görünüme ilişkin tahmin sunmayan tek üye oldu.

Faiz kararı açıklama metnindeki ileriye dönük yönlendirmenin kırpılması da bunun bir diğer yansıması oldu.

Warsh, beş öncelikli alan belirledi:

Fed iletişimi

Fed'in bilanço politikası

Veri kaynaklarının kullanımı ve güvenirliği

Dönüşüm çağında verimlilik ve istihdam

Fed'in enflasyon çerçevesi

Son başlığın Fed’in %2’lik enflasyon hedefini revize etmek olmadığını basın toplantısında açıklaması gerekti.

Trump’ın Warsh’tan beklentisi faizi düşürmesi olsa da güçlü istihdam verileri ve yüksek petrol fiyatları, faiz indirimi konusunda Warsh'ı zor bir duruma bırakıyor.”

ABD Merkez Bankası Fed, beklenildiği üzere faiz oranlarını %3,5 -3,75 bandında sabit tuttu.



Gözler yeni Başkan Walsh’ın açıklamalarındaydı.



Warsh, Fed’in ileriye dönük yönlendirmesine karşı olduğunu söyleyerek ekonomik görünüme ilişkin tahmin sunmayan tek üye oldu.



Faiz… — Burcu Aydın (@aydin_brcu) June 17, 2026

Oynaklık boyutunun artacağı kesin

Banu Kıvcı Tokalı, kararın hemen ardından “Özetle, kullanılan veri metotları da dahil, Warsh Fed yönetiminde radikal değişiklikler sinyali veriyor. Şimdilik oynaklık artışı makul boyutta kalsa da; gelecek dönemde dalgalanma boyutunun artacağı açık” değerlendirmesini yaparken, sonrasında da “'Şahin duruş' Fed'e ait, Warsh ise faiz görüşünü 'saklama'yı tercih ediyor. Dünkü toplantı, 'faizlerin aynı bırakılması' kolay bir karar olduğundan, iki taraf arasında bir kırılım yaratmadan atlatılabildi. Ancak önümüzdeki dönem, yeni çerçevenin kabulü ve işleyişi açısından riskleri barındırmaya devam ediyor. Başkan nezdinde, mevcut verilerin öneminin beklentilerin gerisinde kalma görünümü verdiği aynı zamanda yönlendirmelerin de geri çekildiği yeni politika yaklaşımında, oynaklık boyutunun artacağı kesin” dedi.

'Şahin duruş' Fed'e ait, Warsh ise faiz görüşünü 'saklama'yı tercih ediyor.



Dünkü toplantı, 'faizlerin aynı bırakılması' kolay bir karar olduğundan, iki taraf arasında bir kırılım yaratmadan atlatılabildi.



Ancak önümüzdeki dönem, yeni çerçevenin kabulü ve işleyişi açısından… https://t.co/BpZT48OiMG — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) June 18, 2026

Merkez Bankası iletişiminin azı da çoğu da zararlı olabilir

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Kevin Warsh ileriye yönelik Fed yönlendirmesine yardımcı olan "noktasal grafikte" görüş beyan etmemiş. Bu durum 2012 yılında Fed'in iletişimi artırmak amacı ile başlattığı bir insiyatifin bitişine dair ilk sinyal olabilir. Merkez Bankası iletişiminin azı da çoğu da zararlı olabilir. Optimal dengeyi yakalamak kolay değil. Warsh ile bu konuları çok tartışacağız gibi görünüyor." dedi.

Kevin Warsh ileriye yönelik Fed yönlendirmesine yardımcı olan "noktasal grafikte" görüş beyan etmemiş. Bu durum 2012 yılında Fed'in iletişimi artırmak amacı ile başlattığı bir insiyatifin bitişine dair ilk sinyal olabilir.

Merkez Bankası iletişiminin azı da çoğu da zararlı… — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) June 17, 2026

İzleyip göreceğiz

Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Fed haziran vs. nisan karar metinleri. Metinde arz yönlü gelişmelerden bahsedilmesi “AI-itişli (verimlilik kaynaklı) dezenflasyonist büyüme” mesajı içeren güvercin bir ifade olarak okunabilir. İkinci -iyimser- olasılık ise rasyonel politika yaklaşımı korunurken, verimlilik ve yatırımlar konusundaki vurgunun, Trump’ın faiz indirim baskısını yönetmek için kullanılacak olması olabilir: “Bak aslında bu faiz seviyesi yeni normalde gayet makul (teknik karşılığı denge reel ve nominal faiz yükseliyor), ekonomi gayet verimli çalışıyor ve işsizlik düşük kalacak, dert etme” mesajı. İzleyip göreceğiz.”

🏦 Fed haziran vs. nisan karar metinleri👇



Metinde arz yönlü gelişmelerden bahsedilmesi “AI-itişli (verimlilik kaynaklı) dezenflasyonist büyüme” mesajı içeren güvercin bir ifade olarak okunabilir.



İkinci -iyimser- olasılık ise rasyonel politika yaklaşımı korunurken, verimlilik… https://t.co/iO54HJ1Kig pic.twitter.com/uYvZdL2TKF — Çağrı Sarıkaya (@cagri_sarikaya_) June 17, 2026

Powell ile kapanan bir dönem

Deniz Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Orkun Gödek de Fed’e yönelik paylaşımında yeni dönemi şu şekilde anlattı:

“Beğenelim, beğenmeyelim ama Powell ile Fed’in ‘ekol’ özelliği de son buldu. Warsh dönemi, zaman içerisinde çok daha fazla kendi kendini teyit eder şekilde göreceğiz ki, ‘farklı bir şeylerin’ devreye girdiği ve bu esnada işlemciler ile yapılanların ilk aşamada anlaşamadığı bir süreç olarak şekillenecek. Bu akşam dinlemeye başladıklarımız bunun ilk ve kuvvetli sinyalleri. Fed’in ‘amiral olma’ özelliği tartışmaya açılırsa alternatifin dışarıda farklı noktalarda aranması ve bulunamaması, tıpkı global siyasetin, Avrupa kıtasının yaşadığı karmaşa gibi sorunlu bir sürecin kapısını aralayabilir.”