Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışını mı fiyatlıyor?

Fed’in yeni Başkanı Kevin Warsh’ın göreve gelmesi sonrasında da faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentileri güçlenirken, kritik bir gösterge olan tahvil getiri farklarında son bir yılın en yakın seviyeleri görüldü.

Yatırımcıların vadesi daha uzun borçlanma araçlarını elinde tutmak için talep ettikleri primin yakından izlenen bir göstergesi olan beş yıllık ve 30 yıllık ABD tahvili getirisi arasındaki fark yaklaşık 81 baz puana geriledi.

Bu, Mayıs 2025’ten bu yana görülen en düşük seviye oldu. Bu hareket, esas olarak Fed’in politika beklentilerindeki değişikliklere daha duyarlı olan kısa vadeli Hazine tahvillerindeki satış dalgasından kaynaklanıyor. Cuma kapanış itibarıyla 2 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark da temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar, İran savaşının 2023’ten bu yana en büyük enflasyon artışını tetiklemesinin ardından, Fed’in bu yıl para politikasını sıkılaştırması gerekeceğini giderek daha güçlü bir şekilde bekliyor.

“Kısa vadeli getiriler yeniden yükseliyor”

Fed’e defalarca faiz indirimi yapması için baskı uygulayan Başkan Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Warsh’ın merkez bankasını bağımsız bir şekilde yönetmesini istediğini söylemişti.

Nomura Holdings Kıdemli Stratejisti Andrew Ticehurst, “Veriler ve siyasi gelişmeler faiz indirimleri için baskının azaldığını gösteriyor ve kısa vadeli getiriler yeniden yükseliyor” dedi. Ticehurst, Trump’ın Warsh’ın “kendi işini” yapmasına izin vereceğine dair yorumlarının da bu duruma yardımcı olduğunu ekledi.

Daha önce işgücü piyasasını korumak için faiz indirimlerini savunan ve Trump tarafından atanan Fed Guvernörü Christopher Waller, geçen hafta merkez bankasının bir sonraki hamlesinin faiz artışı olma ihtimalinin de aynı derecede yüksek olduğunu söylemişti. Wall Street de borçlanma maliyetlerinin yükseleceğini öngörüyor. JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon, faiz oranlarının çok daha fazla yükselebileceğini söylemişti.