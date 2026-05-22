Fed'de Warsh dönemi resmin başladı! Yemin töreninin Beyaz Saray'da olması dikkat çekti

Törende konuşan ABD Başkanı Trump, Warsh'ın Fed'in en büyük başkanlarından biri olacağını söyledi. Adı Fed başkanları adayları arasında geçen Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Kevin Hassett ise, Kevin Warsh'ın faiz konusunu iyi yöneteceğini ve Fed'i kökenlerine döndüreceğini söyledi.



Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenin ardından 2018 yılından bu yana görevde bulunun Jerome Powell'dan Merkez Bankası Başkanlığı görevini devralarak yemin etti.

Warsh, "Bu yeminle, yüksek ve ciddi bir sorumluluğu kabul ettim," dedi. Wash konuşmasında "Fed'deki görevimiz fiyat istikrarını ve azami istihdamı teşvik etmektir," dedi.

Wash konuşmasına "Bu hedeflere bilgelik ve açıklıkla, bağımsızlık ve kararlılıkla yaklaştığımızda, enflasyon daha düşük, büyüme daha güçlü, reel net gelirler daha yüksek ve Amerika daha müreffeh olabilir. Ve en az bunun kadar önemli olan, Amerika'nın dünyadaki yeri daha güvenli hale gelebilir."

"Geçmişteki başarı ve hatalardan ders çıkararak, statik çerçevelerden ve modellerden sıyrılarak ve dürüstlük ve performans konusunda net standartları koruyarak, reform odaklı bir Federal Rezerv'e liderlik edeceğim" söyleri ile devam etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Doğu Salonu'nda, aralarında Yüksek Mahkeme yargıçları, Kongre üyeleri, Kabine üyeleri ve iş dünyası liderlerinin de bulunduğu kalabalığa hitap ederek Warsh'ı tanıttı. Yargıç Clarence Thomas, Warsh'ı yemin ettirdi. Warsh, eşinin tuttuğu İncil üzerine yemin etti.

Trump konuşmasında "Dürüst olmak gerekirse, bunu gerçekten kastediyorum, başka bir şekilde ifade etmiyorum, Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum," dedi. Trump, "Bağımsız olmasını ve harika bir iş yapmasını istiyorum. Bana bakmasın, kimseye bakmasın, sadece kendi işini yapsın ve harika bir iş çıkarsın, tamam mı?" diye konuştu.

Trump, Fed kararlarına yönelik sert söylemleri ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz yıl boyunca, merkez bankasını faiz oranlarını hızla düşürmeye zorlayan Trump, Powell'ı faizleri yavaş ve temkinli bir şekilde düşürdüğü için amansızca eleştirmişti.