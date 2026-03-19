Fed’den “bekle-gör” mesajı: Savaş gölgesinde faiz patikası belirsiz

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek %3,50 - %3,75 hedef aralığında sabit bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı konuşmasında bir sonraki adımda faiz artışı olasılığının da tartışıldığını ancak bunun temel senaryo olmadığını ifade etti.

İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin yarattığı karşıt riskler para politikasında yön belirsizliğini artırdı. Enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı çeken savaş, büyüme ve talep görünümünü baskılarken; Fed’in kısa vadede temkinli kalacağı, ancak yılın ilerleyen döneminde sınırlı faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Fed faiz patikasında belirsizlik yaşıyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), İran savaşı kaynaklı belirsizlikler nedeniyle faiz patikasında net bir yön belirleyemediği bildirildi. Mizuho Securities’ten Vishnu Varathan, görünümün “son derece düşük öngörülebilirlik ve yüksek oynaklık” içerdiğini belirtti.

ING, 2026’da iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor

Kararı değerlendiren ING, Fed’in eylül ve aralık aylarında olmak üzere 2026 yılı içinde iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor.

ING analistlerine göre, döviz piyasaları açısından Fed'in net bir yönlendirme yapmaması, ABD Doları'nı büyük ölçüde petrol fiyatlarına ve genel risk iştahına bağımlı bırakmış durumda. Ancak Fed'in bu yıl içinde faiz indirimine meyilli olması, yıl sonuna doğru daha zayıf bir dolar beklentisini destekliyor.

Fed'in sinyali 'endişe etmeyin' demek

JPMorgan Investment Management'dan Bob Michele, Federal Reserve'in, artan petrol fiyatları ve İran'daki savaş nedeniyle yükselen jeopolitik risklerden korkan piyasalara "endişe etmeyin" sinyali gönderdiğini söyledi.

Bloomberg’e verdiği röportajda Michele, ekonominin büyümeyi hızlandırma potansiyeli olan "kısa vadeli bir enflasyon şoku" hissettiğini belirtti.

Bankanın küresel sabit getirili menkul kıymetler başkanı olan Michele, "Bize endişe etmeyin diyorlar" dedi ancak kendisinin buna inanmadığını, enflasyon ve nihayetinde iş gücü piyasası üzerinde gerçek bir etki olacağını ekledi.

Michele ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayındaki görev süresi bitiminden sonra kalıp kalmayacağı sorusunun hala belirsizliğini koruduğunu belirtti. Michele, "Kişisel olarak ara seçimlerden sonrasına kadar kalacağını düşünüyorum. O zamana kadar başkan olmayabilir ama kalmasının istikrar yaratacağına inanıyorum" dedi.

BBVA Research beklentisini açıkladı

BBVA Research tarafından yayımlanan analizde, Fed'in karar metninde İran'daki savaşa ilişkin belirsizliklere vurgu yaptığına ve bekle-gör yaklaşımını benimsediğine dikkat çekti.

Analiz raporunda, Fed'in faiz indirimlerine planlanandan daha önce başlaması için iş gücü piyasasında daha belirgin bir zayıflama ya da gümrük tarifesi kaynaklı mal enflasyonunda beklenenden hızlı bir düşüş olması gerektiği ifade edildi. BBVA Research ekonomistleri, İran'daki çatışmanın hızlı bir çözüme kavuşmasının da gevşeme sürecini destekleyebilecek bir unsur olduğunu belirtti. Güncellenen projeksiyonlarda, katılımcıların çatışmanın temel etkisinin enflasyon üzerinde kalmasını bekledikleri vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını değerlendiren kurum, gümrük tarifeleriyle ilgili dezenflasyon süreci ve yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan risklerin Fed'in temkinli duruşunu pekiştirdiğini kaydetti. Raporda, Powell'ın mesajlarının yakın vadede bir gevşeme adımı atılması konusunda aciliyet bulunmadığını teyit ettiği bildirildi.

BBVA Research, ekonomik koşulların Fed'in 2026 yılının ikinci yarısında gevşeme döngüsüne yeniden başlamasına izin vereceği öngörüsünü korudu. Kurum, bu süreçte iki faiz indirimi yapılarak politika faizinin %3,00-%3,25 terminal aralığına çekilmesini bekliyor.

“Fed dahil hiç kimse bilmiyor"

Eski Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, mevcut enflasyon baskılarını tanımlamak için Fed'in "geçici" kelimesine bir eş anlamlıya ihtiyacı olduğunu belirterek, petrol vadeli işlemlerinin fiyat artışlarının zamanla dağılacağına işaret ettiğini not etti. Clarida, yüksek enflasyonun süresi hakkında "Kısa cevap şu ki, Fed dahil hiç kimse bilmiyor" dedi.

Clarida, Fed'in genel duruşunu "güvercin" ve "yapıcı" olarak nitelendirirken, enflasyon görünümünü etkileyebilecek önemli jeopolitik risklerin varlığını kabul etti. Şu anda Pimco'nun küresel ekonomi danışmanı olan Clarida, yapay zekanın ekonomi genelinde yayılmasının da Fed'in değerlendirmeleri arasında yer aldığını söyledi.